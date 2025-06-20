Рик Карлайл — самый возрастной тренер в истории финальных серий плей-офф НБА
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Сегодня, 20 июня, завершился шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась со счётом 108:91 (3-3) в пользу домашней команды.
НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Топпин - 20, Нембард - 17, Сиакам - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 12, Несмит - 10, Шиппард - 7, Брайант - 4, Брэдли - 3, Тёрнер - 3, Матурин - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Джо - 11, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Джонс - 4, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Дженг - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Карузо
Во время матча режиссёры телетрансляции отметили, что главный тренер «Индианы» Рик Карлайл является самым возрастным наставником в истории финальных серий плей-офф НБА — сейчас ему 65 лет.
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Оби Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.
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