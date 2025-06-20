Рик Карлайл — самый возрастной тренер в истории финальных серий плей-офф НБА

Сегодня, 20 июня, завершился шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась со счётом 108:91 (3-3) в пользу домашней команды.

Во время матча режиссёры телетрансляции отметили, что главный тренер «Индианы» Рик Карлайл является самым возрастным наставником в истории финальных серий плей-офф НБА — сейчас ему 65 лет.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Оби Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.