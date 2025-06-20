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В НБА впервые за девять лет пройдёт седьмой матч финальной серии

В НБА впервые за девять лет пройдёт седьмой матч финальной серии
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20 июня на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился шестой матч финальной серии плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 108:91 и сравняли счёт в серии — 3-3.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Топпин - 20, Нембард - 17, Сиакам - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 12, Несмит - 10, Шиппард - 7, Брайант - 4, Брэдли - 3, Тёрнер - 3, Матурин - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Джо - 11, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Джонс - 4, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Дженг - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Карузо

Таким образом, в финальной серии состоится седьмой матч, который определит победителя сезона Национальной баскетбольной ассоциации. В последний раз седьмая игра финала плей-офф НБА проходила в 2016 году — тогда «Кливленд Кавальерс» обыграл на выезде «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 93:89.

Матч «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» пройдёт в Оклахома-Сити 23 июня. Начало — в 5:00 мск.

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