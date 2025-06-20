В НБА впервые за девять лет пройдёт седьмой матч финальной серии

20 июня на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился шестой матч финальной серии плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 108:91 и сравняли счёт в серии — 3-3.

Таким образом, в финальной серии состоится седьмой матч, который определит победителя сезона Национальной баскетбольной ассоциации. В последний раз седьмая игра финала плей-офф НБА проходила в 2016 году — тогда «Кливленд Кавальерс» обыграл на выезде «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 93:89.

Матч «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» пройдёт в Оклахома-Сити 23 июня. Начало — в 5:00 мск.