Ти Джей Макконнелл стал автором невероятного достижения для запасных игроков в финале НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл принял участие в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 108:91 (3-3).

Макконнелл провёл на площадке в общей сложности 24 минуты, набрав суммарно 12 очков (6 из 12 с игры), девять подборов, шесть результативных передач и четыре перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+10».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, Макконнелл стал первым игроком в истории финалов НБА, который, выходя со скамейки, сумел набрать минимум 60 очков, 25 передач и 15 подборов за серию.