Марк Дэйгнолт отреагировал на поражение «Оклахомы» в шестом матче с «Индианой»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после шестого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (91:108, 3-3) прокомментировал поражение своей команды.

«Хочу отдать должное «Пэйсерс» за их игру в защите и в целом за то, как они действовали. Они во многом повлияли на исход, хотя были моменты, которые, на мой взгляд, мы могли бы контролировать», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Индианы» Оби Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.