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Марк Дэйгнолт отреагировал на поражение «Оклахомы» в шестом матче с «Индианой»

Марк Дэйгнолт отреагировал на поражение «Оклахомы» в шестом матче с «Индианой»
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после шестого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (91:108, 3-3) прокомментировал поражение своей команды.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Топпин - 20, Нембард - 17, Сиакам - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 12, Несмит - 10, Шиппард - 7, Брайант - 4, Брэдли - 3, Тёрнер - 3, Матурин - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Джо - 11, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Джонс - 4, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Дженг - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Карузо

«Хочу отдать должное «Пэйсерс» за их игру в защите и в целом за то, как они действовали. Они во многом повлияли на исход, хотя были моменты, которые, на мой взгляд, мы могли бы контролировать», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Индианы» Оби Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.

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