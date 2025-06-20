Гилджес-Александер повторил личный антирекорд по потерям в матчах НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 91:108 (3-3).

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 21 очко (7 из 15 с игры, 7 из 8 — штрафные), четыре подбора и две передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-17».

Кроме того, канадский баскетболист совершил восемь потерь, что стало повторением его худшего показателя как в матчах регулярного чемпионата, так и в играх плей-офф НБА. Ранее такой же результат в виде восьми потерь он показывал в 2024 и 2021 годах.