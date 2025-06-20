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Гилджес-Александер повторил личный антирекорд по потерям в матчах НБА

Гилджес-Александер повторил личный антирекорд по потерям в матчах НБА
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 91:108 (3-3).

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Топпин - 20, Нембард - 17, Сиакам - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 12, Несмит - 10, Шиппард - 7, Брайант - 4, Брэдли - 3, Тёрнер - 3, Матурин - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Джо - 11, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Джонс - 4, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Дженг - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Карузо

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 21 очко (7 из 15 с игры, 7 из 8 — штрафные), четыре подбора и две передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-17».

Кроме того, канадский баскетболист совершил восемь потерь, что стало повторением его худшего показателя как в матчах регулярного чемпионата, так и в играх плей-офф НБА. Ранее такой же результат в виде восьми потерь он показывал в 2024 и 2021 годах.

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