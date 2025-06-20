Тайриз Халибёртон выразил опасение из-за обсуждения успеха «Индианы» в шестом матче

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после шестого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (108:91, 3-3) отреагировал на победу своей команды.

«В ближайшие два дня все будут обсуждать, как хорошо мы выглядели, как здорово сыграли и под каким давлением теперь оказалась «Оклахома». Это станет главной темой разговоров. Нам важно держаться подальше от подобных разговоров, потому что, на мой взгляд, это может быть опасно для нас», — заявил Халибёртон во время послематчевого интервью.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Индианы» Оби Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.