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Тайриз Халибёртон выразил опасение из-за обсуждения успеха «Индианы» в шестом матче

Тайриз Халибёртон выразил опасение из-за обсуждения успеха «Индианы» в шестом матче
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после шестого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (108:91, 3-3) отреагировал на победу своей команды.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Топпин - 20, Нембард - 17, Сиакам - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 12, Несмит - 10, Шиппард - 7, Брайант - 4, Брэдли - 3, Тёрнер - 3, Матурин - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Джо - 11, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Джонс - 4, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Дженг - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Карузо

«В ближайшие два дня все будут обсуждать, как хорошо мы выглядели, как здорово сыграли и под каким давлением теперь оказалась «Оклахома». Это станет главной темой разговоров. Нам важно держаться подальше от подобных разговоров, потому что, на мой взгляд, это может быть опасно для нас», — заявил Халибёртон во время послематчевого интервью.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Индианы» Оби Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.

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