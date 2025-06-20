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Леброн Джеймс назвал правила, которые сделал бы обязательными в НБА

Леброн Джеймс назвал правила, которые сделал бы обязательными в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением, какие правила можно внедрить в Национальную баскетбольную ассоциации (НБА). Ранее Джеймс высказался о различиях в правилах между НБА и Международной федерацией баскетбола (ФИБА).

«Матчи с продолжительностью по 40 минут выглядят весьма любопытно, ведь современная игра стала гораздо динамичнее. В международных встречах нет времени на раскачку — с первых минут задаются высокий темп и интенсивность. Это, безусловно, заслуживает обсуждения, хотя и непросто, ведь подобные изменения затрагивают исторические традиции, влияют на статистику и другие аспекты игры.

Кроме того, мне очень понравилось правило голтендинга — оно делает баскетбол зрелищнее, несмотря на то что такие эпизоды возникают не так часто, как может показаться», — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

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