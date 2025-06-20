Оби Топпин: «Индиана» хочет доказать всему миру — нас недооценивают в НБА

Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Оби Топпин после шестого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (108:91, 3-3) прокомментировал победу своей команды.

«Мы — команда, жаждущая победы. И, кажется, наше желание сильнее. Мы хотим доказать всему миру: нас недооценивают в НБА, но мы готовы показать свою ценность для всех, кто с нами», — заявил Топпин во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал как раз Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.