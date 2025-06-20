Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рик Карлайл прокомментировал победу «Индианы» в шестом матче с «Оклахомой»

Рик Карлайл прокомментировал победу «Индианы» в шестом матче с «Оклахомой»
Комментарии

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после шестого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (108:91, 3-3) высказался по поводу предстоящего седьмого матча.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Топпин - 20, Нембард - 17, Сиакам - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 12, Несмит - 10, Шиппард - 7, Брайант - 4, Брэдли - 3, Тёрнер - 3, Матурин - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Джо - 11, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Джонс - 4, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Дженг - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Карузо

«На данном этапе любые разговоры о прошлом уже не имеют смысла. Впереди только одна игра — главная игра. О таком моменте мечтаешь с детства. Возможность выйти на площадку в таком матче — огромная честь и привилегия», — рассказал Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Индианы» Оби Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.

Сейчас читают:
«Индиана» неожиданно кошмарит «Оклахому» в финале НБА!
«Индиана» неожиданно кошмарит «Оклахому» в финале НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android