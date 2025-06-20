Рик Карлайл прокомментировал победу «Индианы» в шестом матче с «Оклахомой»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после шестого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (108:91, 3-3) высказался по поводу предстоящего седьмого матча.

«На данном этапе любые разговоры о прошлом уже не имеют смысла. Впереди только одна игра — главная игра. О таком моменте мечтаешь с детства. Возможность выйти на площадку в таком матче — огромная честь и привилегия», — рассказал Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Индианы» Оби Топпин. На его счету 20 очков, шесть подборов и два перехвата за 22 минуты на паркете.