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Игрок «Индианы» в финале НБА удалился за две минуты на паркете

Игрок «Индианы» в финале НБА удалился за две минуты на паркете
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Форвард «Индианы Пэйсерс» Джеймс Джонсон в шестой игре финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» отметился со знаком минус.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

38-летний Джонсон появился на паркете в концовке матча и провёл две минуты, после чего был удалён за стычку с Диллоном Джонсом.

«Индиана» победила в шестой игре со счётом 108:91. Самым результативным игроком во встрече стал Шей Гилджес-Александер, набравший 21 очко, четыре подбора и две передачи. Также действующий MVP НБА допустил восемь потерь.

«Иноходцы» сравняли счёт в серии — 3-3. Впервые с 2016 года в финале НБА будет седьмой матч.

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