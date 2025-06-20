«Игра за всё, о чём мы мечтали». Гилджес-Александер — о седьмом матче финала НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и действующий самый ценный игрок (MVP) НБА Шей Гилджес-Александер после поражения в шестом матче финала поделился мнением о предстоящей седьмой игре.

«Одна игра за всё, о чём мы мечтали. Если выиграешь, получишь всё! Если проиграешь, получишь ничего… Всё просто», — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции.

«Индиана» победила в шестой игре со счётом 108:91. «Иноходцы» сравняли счёт в серии — 3-3. Гилджес-Александер набрал 21 очко, четыре подбора и совершил восемь потерь.

Впервые с 2016 года в финале НБА будет седьмой матч. Решающая встреча пройдёт на домашнем паркете «Оклахомы» 23 июня в 3:00 мск.