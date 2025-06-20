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Три последние команды побеждали в финале НБА, выиграв шестой матч

Три последние команды побеждали в финале НБА, выиграв шестой матч
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«Индиана Пэйсерс» одержала победу в шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, сравняв счёт в серии за чемпионство североамериканской лиги (3-3).

В трёх последних случаях команда, которая сравнивала счёт, уступая при этом с результатом 2-3, в итоге становилась чемпионом. Примеры: «Кливленд Кавальерс» в 2016 году, «Майами Хит» в 2013-м и «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2010-м.

«Индиана» победила в шестой игре со счётом 108:91. «Иноходцы» сравняли счёт в серии — 3-3. Впервые с 2016 года в финале НБА будет седьмой матч. Решающая встреча пройдёт на домашнем паркете «Оклахомы» 23 июня в 3:00 мск.

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