Три последние команды побеждали в финале НБА, выиграв шестой матч

«Индиана Пэйсерс» одержала победу в шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, сравняв счёт в серии за чемпионство североамериканской лиги (3-3).

В трёх последних случаях команда, которая сравнивала счёт, уступая при этом с результатом 2-3, в итоге становилась чемпионом. Примеры: «Кливленд Кавальерс» в 2016 году, «Майами Хит» в 2013-м и «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2010-м.

«Индиана» победила в шестой игре со счётом 108:91. «Иноходцы» сравняли счёт в серии — 3-3. Впервые с 2016 года в финале НБА будет седьмой матч. Решающая встреча пройдёт на домашнем паркете «Оклахомы» 23 июня в 3:00 мск.