Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 20 июня

Сегодня, 20 июня, состоятся четыре матча в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 20 июня:

Группа D, 18:15 – Швеция – Великобритания

Группа C, 18:30 – Португалия – Чехия

Группа D, 21:00 – Испания – Германия

Группа C, 21:15 – Черногория – Бельгия.

Напомним, Евробаскет в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская сборная России в них участия не принимает.

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