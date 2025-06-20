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Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 20 июня

Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 20 июня
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Сегодня, 20 июня, состоятся четыре матча в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 20 июня:

Группа D, 18:15 – Швеция – Великобритания
Группа C, 18:30 – Португалия – Чехия
Группа D, 21:00 – Испания – Германия
Группа C, 21:15 – Черногория – Бельгия.

ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 18:15 МСК
Швеция
Не начался
Великобритания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 18:30 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:15 МСК
Черногория
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица

Напомним, Евробаскет в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская сборная России в них участия не принимает.

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