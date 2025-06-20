«Лейкерс» и «Селтикс» — это столпы». Эксперт — о громкой продаже клуба в НБА

Журналист, комментатор и эксперт ESPN Майкл Уилбон поделился мнением о продаже контрольного пакета акций «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Джини Басс не скрывала того, что не собирается заниматься этим вечно. «Лейкерс» были в надёжных руках.

«Лейкерс» и «Селтикс» — это столпы, на которых веками держалась НБА, Джини продолжила эту традицию после смерти своего отца 10 лет назад, но это не было неожиданностью.

Говоря о великих руках, «Доджерс» каждый день своей жизни идут вперёд, борясь за победы. Теперь он собирается сделать то же самое с «Лейкерс». Поезд продолжает движение», — сказал Уилбон в эфире программы Sports Center на ESPN.

Напомним, Джерри Басс купил «Лейкерс» в 1979 году за $ 68 млн. В 2025 году его дочь Джини продала клуб за $ 10 млрд Марку Уолтеру, который является владельцем «Лос-Анджелес Доджерс» из бейсбола, «Лос-Анджелес Спаркс» из женской НБА, а также обладает долей в футбольных клубах «Челси» и «Страсбург».