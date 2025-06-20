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«Оклахома» отметилась антидостижением в финале НБА

«Оклахома» отметилась антидостижением в финале НБА
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«Индиана Пэйсерс» в шестой игре финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не давала набрать «Оклахома-Сити Тандер» очки в течение продолжительного отрезка времени.

«Оклахома» не могла набрать очков в течение шести минут и 49 секунд в финале НБА. Это самая продолжительная серия без очков за последние 20 лет в серии за чемпионство. Этой информацией поделился портал Eurohoops в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Индиана» одержала победу со счётом 108:91, сравняв результат в серии — 3-3. Самым результативным игроком встречи стал канадец Шей Гилджес-Александер, набравший 21 очко, четыре подбора и совершивший восемь потерь.

Финальный седьмой матч в серии за чемпионство состоится 23 июня в 3:00 мск. «Оклахома» будет выступать на домашнем паркете.

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