Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Халибёртон рассказал забавную историю с девушкой на фоне травмы в финале НБА

Халибёртон рассказал забавную историю с девушкой на фоне травмы в финале НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поведал историю о том, как его семья и девушка следили за его икроножной мышцей в преддверии шестой игры финала НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

«Моя семья и моя подруга Джейд остаются со мной, чтобы делать различные процедуры, когда никого нет рядом. Она [подруга] хочет посмотреть «Остров любви», но говорит: «Сперва мы должны сделать что-то с твоей икроножной мышцей», — сказал Халибёртон в послематчевом интервью.

Отметим, что в пятом матче Халибёртон получил травму. Его участие в шестой игре было под вопросом, но разыгрывающий появился на паркете и помог своей команде победить. Тайриз набрал 14 очков и пять передач.

Напомним, «Индиана» одержала победу со счётом 108:91, сравняв результат в серии — 3-3. Финальный седьмой матч в серии за чемпионство состоится 23 июня в 3:00 мск. «Оклахома» будет выступать на домашнем паркете.

Сейчас читают:
«Индиана» неожиданно кошмарит «Оклахому» в финале НБА!
«Индиана» неожиданно кошмарит «Оклахому» в финале НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android