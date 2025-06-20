Халибёртон рассказал забавную историю с девушкой на фоне травмы в финале НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поведал историю о том, как его семья и девушка следили за его икроножной мышцей в преддверии шестой игры финала НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

«Моя семья и моя подруга Джейд остаются со мной, чтобы делать различные процедуры, когда никого нет рядом. Она [подруга] хочет посмотреть «Остров любви», но говорит: «Сперва мы должны сделать что-то с твоей икроножной мышцей», — сказал Халибёртон в послематчевом интервью.

Отметим, что в пятом матче Халибёртон получил травму. Его участие в шестой игре было под вопросом, но разыгрывающий появился на паркете и помог своей команде победить. Тайриз набрал 14 очков и пять передач.

Напомним, «Индиана» одержала победу со счётом 108:91, сравняв результат в серии — 3-3. Финальный седьмой матч в серии за чемпионство состоится 23 июня в 3:00 мск. «Оклахома» будет выступать на домашнем паркете.