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«Нам нужны яркие пресс-конференции». Кириленко пригласил Карпина сыграть в баскетбол

«Нам нужны яркие пресс-конференции». Кириленко пригласил Карпина сыграть в баскетбол
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко пригласил главного тренера футбольной сборной России Валерия Карпина сыграть в баскетбол в будущих матчах Кубка Росконгресса.

«Очень приятно вернуться в Петербург, увидеть знакомые лица и тех, с кем ты рос. А вот что касается баскетбольного матча: мы сегодня на форуме обсуждали, что нам нужны хедлайнеры. Поэтому приглашаем Валерия Георгиевича Карпина сыграть с нами! Да, да! Нам нужны яркие пресс-конференции», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

В четверг, 19 июня, Сборная Петербургского международного экономического форума со счётом 79:76 победила команду «Сборная двух столиц» на Кубке Росконгресса по баскетболу.

Ранее Кириленко высказался о комментарии Карпина про Лабубу.

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