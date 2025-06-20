«Он настоящий зверь». Источники в лиге — о Купере Флэгге перед драфтом НБА

Американский баскетболист Купер Флэгг, который с большой долей вероятности станет первым выбором на драфте НБА 2025 года, ошеломил своим талантом «Даллас Маверикс».

«По словам источников в лиге, визит Флэгга включал в себя ужин с руководством во вторник и встречу с игроками в среду. Он получил огромное удовольствие от обоих мероприятий. Но именно его выход на площадку вызвал ажиотаж в «Маверикс». Перед драфтом одним из главных опасений по поводу Флэгга был его бросок и неумение создать пространство в передней линии, где есть Энтони Дэвис и два центровых, которые хорошо играют в нападении, — Дерек Лайвли и Дэниел Гэффорд. Но он развеял эти опасения на своей первой тренировке в «Маверикс».

Флэгг очень хорошо забивал, отправляя один мяч за одним в цель, во время своей часовой тренировки. Он блистал. Источники были удивлены тем, что они увидели от Флэгга, заявив, что он был «даже лучше», чем они изначально ожидали. Купер был нереален на тренировке. Он настоящий зверь», — говорится в материале Smoking Cuban.