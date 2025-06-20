Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он настоящий зверь». Источники в лиге — о Купере Флэгге перед драфтом НБА

«Он настоящий зверь». Источники в лиге — о Купере Флэгге перед драфтом НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Американский баскетболист Купер Флэгг, который с большой долей вероятности станет первым выбором на драфте НБА 2025 года, ошеломил своим талантом «Даллас Маверикс».

«По словам источников в лиге, визит Флэгга включал в себя ужин с руководством во вторник и встречу с игроками в среду. Он получил огромное удовольствие от обоих мероприятий. Но именно его выход на площадку вызвал ажиотаж в «Маверикс». Перед драфтом одним из главных опасений по поводу Флэгга был его бросок и неумение создать пространство в передней линии, где есть Энтони Дэвис и два центровых, которые хорошо играют в нападении, — Дерек Лайвли и Дэниел Гэффорд. Но он развеял эти опасения на своей первой тренировке в «Маверикс».

Флэгг очень хорошо забивал, отправляя один мяч за одним в цель, во время своей часовой тренировки. Он блистал. Источники были удивлены тем, что они увидели от Флэгга, заявив, что он был «даже лучше», чем они изначально ожидали. Купер был нереален на тренировке. Он настоящий зверь», — говорится в материале Smoking Cuban.

Сейчас читают:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android