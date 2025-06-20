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Дрейк потерял $ 800 тыс. после поражения «Оклахомы» в шестой игре финала НБА с «Индианой»

Дрейк потерял $ 800 тыс. после поражения «Оклахомы» в шестой игре финала НБА с «Индианой»
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Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, потерял $ 800 тыс., сделав ставку на победу «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс». Ранее Дрейк на своей странице в социальных сетях демонстрировал, что делал соответствующую ставку.

НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Топпин - 20, Нембард - 17, Сиакам - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 12, Несмит - 10, Шиппард - 7, Брайант - 4, Брэдли - 3, Тёрнер - 3, Матурин - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Джо - 11, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Джонс - 4, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Дженг - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Карузо

Напомним, шестой матч между «Индианой» и «Оклахомой» завершился победой «Пэйсерс» со счётом 108:91. Счёт в серии стал 3-3. Таким образом, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона определится в следующей игре. Она состоится 23 июня в Оклахома-Сити.

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