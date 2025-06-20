Дрейк потерял $ 800 тыс. после поражения «Оклахомы» в шестой игре финала НБА с «Индианой»

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, потерял $ 800 тыс., сделав ставку на победу «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс». Ранее Дрейк на своей странице в социальных сетях демонстрировал, что делал соответствующую ставку.

Напомним, шестой матч между «Индианой» и «Оклахомой» завершился победой «Пэйсерс» со счётом 108:91. Счёт в серии стал 3-3. Таким образом, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона определится в следующей игре. Она состоится 23 июня в Оклахома-Сити.

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