«Лучше бы сыграл с Шаком, чем с ним». Ховард назвал центрового, опаснее О’Нила

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, почему считает центрового Алонзо Моурнинга более опасным соперником, чем Шакил О’Нил.

«Я чувствовал, что его мотор работает по-другому. Когда мы играли с «Хит», у них были он и Шак. Я бы лучше встретился с Шаком, чем с Зо. Только потому, что он боролся со мной в каждом владении. Зо лучше защищался и был на паркете в каждом розыгрыше», — сказал Ховард в подкасте PBD.

Напомним, Моурнинг является чемпионом НБА 2006 года в составе «Майами Хит». Алонзо дважды становился лучшим оборонительным игроком лиги (в 1999 и 2000 годах).