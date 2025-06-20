«Индиана» стала четвёртой командой в финале НБА по одному из показателей

«Индиана Пэйсерс» выиграла шестой матч финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) у «Оклахома-Сити Тандер», став четвёртой командой в истории решающих серий по одному из показателей.

«Индиана» обыграла своего соперника с разницей в 17 очков (108:91) — четвёртый результат в истории финалов НБА, когда команда побеждала в игре на грани вылета. Большей разницы добивались лишь «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1970 и 2010 годах — по 22 очка, а также «Вашингтон Буллетс» — 35 очков.

Финальный седьмой матч в серии за чемпионство состоится 23 июня в 3:00 мск. «Оклахома» будет выступать на домашнем паркете.