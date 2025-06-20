Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Индиана» стала четвёртой командой в финале НБА по одному из показателей

«Индиана» стала четвёртой командой в финале НБА по одному из показателей
Комментарии

«Индиана Пэйсерс» выиграла шестой матч финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) у «Оклахома-Сити Тандер», став четвёртой командой в истории решающих серий по одному из показателей.

«Индиана» обыграла своего соперника с разницей в 17 очков (108:91) — четвёртый результат в истории финалов НБА, когда команда побеждала в игре на грани вылета. Большей разницы добивались лишь «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1970 и 2010 годах — по 22 очка, а также «Вашингтон Буллетс» — 35 очков.

Финальный седьмой матч в серии за чемпионство состоится 23 июня в 3:00 мск. «Оклахома» будет выступать на домашнем паркете.

Сейчас читают:
«Индиана» неожиданно кошмарит «Оклахому» в финале НБА!
«Индиана» неожиданно кошмарит «Оклахому» в финале НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android