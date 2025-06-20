Чемпион НБА объяснил, почему ставит Джордана выше Леброна

Бывший профессиональный баскетболист, а также чемпион НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт объяснил, почему для него Майкл Джордан находится выше Леброна Джеймса.

«Я думаю, что Леброн — величайший игрок всех времён. Он — идеальный пример баскетболиста. У него такое телосложение, которого нет ни у кого другого… Он знает все тактики всех тренеров НБА. Я никогда не видел, чтобы баскетбольный ум сочетался с такой доминирующей физической формой, как у Леброна Джеймса…

Просто когда вы говорите о том, сколько времени потребовалось, чтобы побить рекорд Джордана, то Майкл взял перерыв на пару лет… Я не могу поставить кого-то выше Майкла Джордана только потому, что я больше сосредоточен на победах и на том, что я бы чувствовал, если бы в моей любимой команде был такой игрок.

Так что Джордан всегда будет для меня величайшим, но я полностью понимаю, почему возникают споры. Я думаю, что ещё более особенным является то, что я играл с Леброном и был частью этого разговора. Люди постоянно говорят об этом, например: «Вы, ребята, ненавидите Леброна только потому, что хотите, чтобы он был лучше Джордана». И всё в таком духе. Я думаю, что это отличный разговор. Считаю, что Леброн, Коби, Стеф — все они понимают, что сделали свою работу, и мы должны вести этот разговор о том, кто величайший», — сказал Шамперт в шоу Дэна Патрика в YouTube.