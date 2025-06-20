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Капитан ЦСКА Семён Антонов заключил новый контракт с командой

Капитан ЦСКА Семён Антонов заключил новый контракт с командой
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Капитан ЦСКА Семён Антонов подписал новый контракт с армейцами. Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны пролонгировали соглашение до окончания следующего сезона.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ 35-летний тяжёлый форвард принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал четыре очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 0,7 передачи. ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, в финальной серии победив «Зенит» (4-2 в серии).

Ранее ЦСКА покинул 31-летний игрок Руслан Абдулбасиров. Вскоре после ухода от армейцев стало известно о его соглашении с казанским УНИКСом.

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