Капитан ЦСКА Семён Антонов заключил новый контракт с командой

Капитан ЦСКА Семён Антонов подписал новый контракт с армейцами. Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны пролонгировали соглашение до окончания следующего сезона.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ 35-летний тяжёлый форвард принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал четыре очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 0,7 передачи. ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, в финальной серии победив «Зенит» (4-2 в серии).

Ранее ЦСКА покинул 31-летний игрок Руслан Абдулбасиров. Вскоре после ухода от армейцев стало известно о его соглашении с казанским УНИКСом.

Материалы по теме Пистиолис высказался об Абдулбасирове, который после ухода из ЦСКА перешёл в УНИКС

Главные спортивные новости дня: