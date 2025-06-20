ЦСКА объявил о новом контракте с ветераном Никитой Курбановым

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Никита Курбанов подписал новый контракт с командой. Об этом информирует пресс-служба армейцев. Соглашение рассчитано на один год.

В активе Курбанова 17 сезонов в основной команде ЦСКА и 18, если считать год в молодёжке. В общей сложности Никита принял участие в 805 матчей за ЦСКА, что является клубным рекордом (второе место у Андрея Воронцевича – 696 игр).

В прошлом сезоне Курбанов принял участие в 49 матчах, где в среднем набирал 3,5 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 1,3 передачи. В настоящий момент Никите 38 лет.

Ранее армейцы объявили о новом контракте с капитаном Семёном Антоновым.

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