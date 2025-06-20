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Форвард сборной России Астахова продолжит карьеру в колледже Майкла Джордана — источник

Форвард сборной России Астахова продолжит карьеру в колледже Майкла Джордана — источник
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Форвард системы МБА-МАИ и сборной России Елизавета Астахова продолжит карьеру в США. Как информирует телеграм-канал «Перехват», спортсменка в следующем сезоне будет выступать в женской NCAA. По сведениям источника, Елизавета договорилась с колледжем North Carolina Tar Heels.

Отметим, что за North Carolina Tar Heels в своё время выступал легендарный баскетболист шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан.

Ранее ассистент главного тренера одной из команд NCAA, которая в прошлом сезоне встречалась с командой 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, поделился своим мнением о его перспективах.

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