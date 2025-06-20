Форвард сборной России Астахова продолжит карьеру в колледже Майкла Джордана — источник

Форвард системы МБА-МАИ и сборной России Елизавета Астахова продолжит карьеру в США. Как информирует телеграм-канал «Перехват», спортсменка в следующем сезоне будет выступать в женской NCAA. По сведениям источника, Елизавета договорилась с колледжем North Carolina Tar Heels.
Отметим, что за North Carolina Tar Heels в своё время выступал легендарный баскетболист шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан.
Ранее ассистент главного тренера одной из команд NCAA, которая в прошлом сезоне встречалась с командой 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, поделился своим мнением о его перспективах.
Хорфорд поздравил Клейтона с чемпионством NCAA: