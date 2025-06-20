Стивен Джексон объяснил, как заслужил доверие легенды НБА, соврав тренеру

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио» Стивен Джексон объяснил, как заслужил доверие Тима Данкана, когда соврал Грегу Поповичу.

«Тиму нравилось играть в пейнтбол. Я никогда не играл в это, там, откуда я родом, такого не было. А он был одним из лучших. Мы в тренировочном лагере, Поп говорит нам не ходить никуда. Конечно, Тим пошёл и позвал меня. Мы собрали народ и пошли.

В меня стреляли по-настоящему, поэтому я не беспокоился насчёт этих ненастоящих пуль. Тим говорит мне: «Беги за флагом». Взбираясь по ступенькам, я пропустил одну из них и поскользнулся, маска задралась, и я ударяюсь со всей силы. Кровь повсюду, и разговариваю так, словно у меня всё опухло.

На следующий день на тренировке Поп заходит и спрашивает: «Что случилось?» Я отвечаю: «Поскользнулся дома, боролся со своим приятелем и ударился ртом об дверь». С тех пор Тим говорил: «Ты мой парень». Так я завоевал его доверие», — сказал Джексон в подкасте Byron Scott’s Fast Break.