Андреас Пистиолис высказался о новом контракте Семёна Антонова с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу заключения нового контракта капитана Семёна Антонова с командой. Ранее стало известно, что стороны пролонгировали соглашение до окончания следующего сезона.

«Семён – наш капитан, он олицетворяет собой победную ДНК команды. Его преданность, самоотверженность, бескорыстие и дух победителя – качества, которые вдохновляют наш коллектив. Рад продолжить работать вместе», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ 35-летний тяжёлый форвард принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал четыре очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 0,7 передачи.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: