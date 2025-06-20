«Никогда не забывали». Чемпион НБА эмоционально высказался о финале 2016 года

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Мо Уильямс вспомнил, как его команда обозлилась на «Голден Стэйт Уорриорз» в финале 2016 года, когда не позволила «воинам» выиграть шестой матч на выезде.

«Мотивация в шестой игре заключалась в том, что мы вернулись домой. Мы просто помним Рождество… Вы пришли к нам и сказали: «О, здесь всё ещё пахнет шампанским». Мы никогда этого не забывали…. И мы подумали: «Чёрт, вот что они чувствуют?» — сказал Мо Уильямс в подкасте Дрэймонда Грина.

Отметим, что Стефен Карри после рождественского матча в Кливленде в сезоне-2015/2016 сказал: «Это будет весело. Конечно, когда мы войдём в раздевалку, у нас проснутся хорошие воспоминания. Надеюсь, там ещё пахнет шампанским». «Голден Стэйт» выиграл чемпионство в 2015-м.