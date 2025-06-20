«Великая белая надежда». Халибёртон — об игроке «Индианы» после шестого матча финала НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон высказался о товарище по команде Ти Джее Макконнелле после шестого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась победой «Индианы» со счётом 108:91. Счёт в серии стал 3-3.

«Он невероятен. У меня даже слов нет. Он великая белая надежда. Вот как следует его называть. Этот парень просто потрясающий», — сказал Халибёртон после матча.

Макконнелл провёл на площадке чуть более 24 минут и за это время набрал 12 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач.

Седьмая игра состоится 23 июня в Оклахома-Сити.

Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона: