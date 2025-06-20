«Великая белая надежда». Халибёртон — об игроке «Индианы» после шестого матча финала НБА
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон высказался о товарище по команде Ти Джее Макконнелле после шестого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась победой «Индианы» со счётом 108:91. Счёт в серии стал 3-3.
НБА — плей-офф . Финал. 6-й матч
20 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Топпин - 20, Нембард - 17, Сиакам - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 12, Несмит - 10, Шиппард - 7, Брайант - 4, Брэдли - 3, Тёрнер - 3, Матурин - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Уильямс - 16, Джо - 11, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Уиггинс - 5, Джонс - 4, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Дженг - 3, Уильямс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Карузо
«Он невероятен. У меня даже слов нет. Он великая белая надежда. Вот как следует его называть. Этот парень просто потрясающий», — сказал Халибёртон после матча.
Макконнелл провёл на площадке чуть более 24 минут и за это время набрал 12 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач.
Седьмая игра состоится 23 июня в Оклахома-Сити.
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