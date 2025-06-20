Бывший игрок НБА Бизли подшутил над коллегой из-за татуировок на теле

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли, который сейчас выступает в лиге BIG3, подшутил над Лэнсом Стивенсом насчёт татуировок на теле.

«Знаешь, чего я не знал, пока мы не стали товарищами по команде? Я не знал, что у тебя есть татуировки. У тебя, у Кевина Гарнетта, у Патрика Беверли… зачем вы тратите деньги на татуировки? Смотрите, их же не видно. Вы даже не знали, что у него есть татуировки, а он весь в них», — сказал Бизли во время стрима блогера Эдина Росса.

Напомним, Бизли выступал в НБА за «Майами», «Миннесоту», «Финикс», Хьюстон», «Милуоки», «Нью-Йорк и «Лейкерс».