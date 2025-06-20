Дэрран Хиллиард покинул УНИКС. Стал известен новый клуб американца

32-летний лёгкий форвард Дэрран Хиллиард покинул казанский УНИКС по истечении срока действия контракта. Об этом информирует пресс-служба команды.

Американец присоединился к УНИКСу в апреле 2025 года и принял участие в 10 матчах серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В среднем за игру Дэрран набирал 8,9 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,4 передачи за 16 минут времени на площадке.

«Благодарим Дэррана за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении УНИКСа.

Ранее о контракте с Хиллиардом на следующий сезон объявил испанский клуб «Бильбао».

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