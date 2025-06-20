Капитан ЦСКА Семён Антонов высказался о новом контракте с командой

Капитан ЦСКА Семён Антонов прокомментировал новый контракт с армейцами. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение до окончания следующего сезона.

«Для меня большая честь продолжать играть за ЦСКА. Наше последнее чемпионство – результат работы всей команды, где каждый знал свою роль и вносил вклад в победу. Горжусь тем, что принимал Кубок Белова как капитан, горжусь нашим клубом и армейским духом, который ведёт нас вперёд. Мы пишем историю, и я уверен, перед нами – новые победы! С нетерпением жду продолжения похода к вершинам и встречи с нашими болельщиками. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Антонова пресс-служба красно-синих.

Напомним, ЦСКА стал чемпионом в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы в шести матчах победили «Зенит» из Санкт-Петербурга. Для московской команды это чемпионство стало вторым подряд.

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