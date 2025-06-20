О’Нил дал совет Адетокунбо на случай обмена в команду Леброна или Дюранта

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мнением о возможном обмене тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Если это случится, тебе придётся быть в первых рядах этих суперзвёзд. Если объединишься с Кевином Дюрантом или Леброном Джеймсом, убедись, что ты главный», — сказал Шакил в своём подкасте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 30,5 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 6,5 передачи.

Ранее эксперт ESPN India Закари Крам предложил обмен, по итогам которого Адетокунбо перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз», а Дрэймонд Грин — в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: