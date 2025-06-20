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«Енисей» объявил об уходе американца Виктора Сандерса

«Енисей» объявил об уходе американца Виктора Сандерса
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Атакующий защитник Виктор Сандерс покинул «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды.

«Сегодня мы прощаемся с одним из наших лидеров – Виктором Сандерсом. Он стал важной частью «Енисея» и оставил незабываемый след в наших сердцах. Спасибо за твой труд, страсть и преданность команде! Удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Енисея».

Сандерс присоединился к «Енисею» в 2024 году. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 30-летний американский игрок принял участие в 36 матчах, в которых в среднем набирал 13,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 3,3 передачи.

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