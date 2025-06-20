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Идёт поиск нового питательного мужчины». Адвокат семьи Тиммы уличила Седокову во лжи

Идёт поиск нового питательного мужчины». Адвокат семьи Тиммы уличила Седокову во лжи
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Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что слова бывшей жены Яниса Анны Седоковой о помощи являются ложью. Ранее сообщалось, что Седокова якобы помогала семье баскетболиста после его смерти. По словам Гавриловой, это не соответствует действительности.

«Там все враньё. Анна Владимировна ни с кем из родных на связь не выходила, помощи не оказала. Сейчас идёт активный поиск нового питательного мужчины», — приводит слова Гавриловой URA.ru.

Напомним, Тимма ушёл из жизни в декабре 2024 года. Ему было 32 года. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство.

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