Идёт поиск нового питательного мужчины». Адвокат семьи Тиммы уличила Седокову во лжи

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что слова бывшей жены Яниса Анны Седоковой о помощи являются ложью. Ранее сообщалось, что Седокова якобы помогала семье баскетболиста после его смерти. По словам Гавриловой, это не соответствует действительности.

«Там все враньё. Анна Владимировна ни с кем из родных на связь не выходила, помощи не оказала. Сейчас идёт активный поиск нового питательного мужчины», — приводит слова Гавриловой URA.ru.

Напомним, Тимма ушёл из жизни в декабре 2024 года. Ему было 32 года. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: