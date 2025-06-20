«Когда папа вернётся с кладбища?» Сын Яниса Тиммы эмоционально высказался

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что сын спортсмена от первого брака Кристиан находится в неведении относительно произошедшей трагедии.

«Кристиан не знает ничего о том, что сейчас происходит, он ребёнок и суды, споры ему не нужны. У Яниса отличный мальчик, он с ним был в очень тёплых отношениях. Когда у Яниса была возможность, он сразу летел в Латвию, чтобы провести время с сыном. Мальчик сейчас говорит маме: «Я не хочу расти, когда папа вернётся с кладбища?» — приводит слова Гавриловой Woman.

Напомним, тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в Москве. По версии следствия, он совершил суицид.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: