«Буквально разваливается». Адвокат рассказала о тяжёлом состоянии мамы погибшего Тиммы

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала о тяжёлом состоянии его матери Аусмы. По словам юриста, мама спортсмена до сих пор не может смириться с потерей сына.

«Сейчас Аусма по сути живёт на транквилизаторах. Янис был самым важным в её жизни. Мать буквально разваливается. Помимо беды с Янисом, их бросил адвокат в Риге, катастрофа просто. Теперь я изучаю латвийское законодательство, пишу документы, Райтис переводит их и отправляет в прокуратуру», — приводит слова Гавриловой издание Woman.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого были номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру: