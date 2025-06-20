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Чемпион НБА признался, что никогда не веселился перед матчами против О'Нила

Чемпион НБА признался, что никогда не веселился перед матчами против О'Нила
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45-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Даллас Маверикс» американец Брендан Хэйвуд признался, что за день до матча против легендарного соотечественника Шакила О'Нила никогда не расслаблялся.

«Охранять Шака — это худшая деятельность, какая может быть на земле. Когда я только дебютировал в лиге, Шак выступал за «Лейкерс», а потом – за «Майами». И я никогда не веселился в этих городах, поскольку никуда не выходил. Парни мне говорили: «Эй, мы сегодня вечером идём гулять». А я им отвечал: «Увидимся завтра, мне нужно кое-что сделать», — приводит слова Хэйвуда портал The Sports Rush.

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