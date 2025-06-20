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Леброн Джеймс может уйти на телевидение после завершения карьеры

Леброн Джеймс может уйти на телевидение после завершения карьеры
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может стать работником Amazon Prime в рамках освещения НБА. Об этом сообщает Front Office Sports.

Как информирует источник, Леброн Джеймс может стать одним из комментаторов или экспертов компании после окончания игровой карьеры баскетболиста. Джеймс углубляет деловые связи с Amazon и недавно поучаствовал в её рекламной кампании.

Пока неизвестно, когда Леброн Джеймс завершит игровую карьеру. Напомним, ранее NBC подписал контракт с другим легендарным экс-баскетболистом — Майклом Джорданом.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и трижды завоёвывал золотые медали Олимпийских игр. Прошедший регулярный сезон стал для 40-летнего баскетболиста уже 22-м в его карьере. В случае выхода на площадку в следующем сезоне Джеймс теоретически сможет установить новый рекорд лиги, сыграв 23-й сезон.

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