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Двукратный чемпион НБА стал совладельцем футбольного клуба «ПСЖ» — источник

Двукратный чемпион НБА стал совладельцем футбольного клуба «ПСЖ» — источник
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36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Финикс Санз» американец Кевин Дюрант стал владельцем миноритарной доли клуба «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает издание The Athletic.

Таким образом, Дюрант через свою медиа- и инвестиционную кампанию Boardroom будет оказывать стратегическую поддержку футбольному клубу. В частности Кевин будет консультировать «ПСЖ» насчёт потенциального выхода команды в сферу баскетбола.

Отметим, что ранее американский спортсмен также инвестировал в команду, но не напрямую, а через компанию Arctos Sports Partners.

Ранее Швед указал, какую тенденцию задали Леброн, Карри и Дюрант.

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