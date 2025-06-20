Двукратный чемпион НБА стал совладельцем футбольного клуба «ПСЖ» — источник

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Финикс Санз» американец Кевин Дюрант стал владельцем миноритарной доли клуба «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает издание The Athletic.

Таким образом, Дюрант через свою медиа- и инвестиционную кампанию Boardroom будет оказывать стратегическую поддержку футбольному клубу. В частности Кевин будет консультировать «ПСЖ» насчёт потенциального выхода команды в сферу баскетбола.

Отметим, что ранее американский спортсмен также инвестировал в команду, но не напрямую, а через компанию Arctos Sports Partners.

Ранее Швед указал, какую тенденцию задали Леброн, Карри и Дюрант.