Александр Секулич станет новым главным тренером БК «Зенит» — источник

Словенский профессиональный баскетбольный специалист Александр Секулич станет новым главным тренером санкт-петербургского клуба «Зенит». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Согласно имеющейся информации, Секулич уже договорился о контракте с руководством сине-бело-голубых.

Напомним, Александру 47 лет. К настоящему моменту Секулич также занимает пост главного тренера сборной Словении.

Отметим, что с 2022 по 2024 год словенский специалист занимал пост главного тренера «Локомотива-Кубань». Под руководством Александра краснодарский коллектив стал серебряным призёром Единой лиги в сезоне-2022/2023.