Голосование за продажу «Лейкерс» в семье Басс не было единогласным — Уиндхорст

Решение о продаже клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» не было единогласным в отношении семьи Басс. Об этом сообщил инсайдер Брайан Уиндхорст.

Как информирует источник, сделка должна была быть одобрена шестью детьми Джерри Басса от двух браков по итогам голосования большинства. При этом голосование не было единогласным, и против было более одного участника. При этом Джини Басс была за.

Напомним, как сообщалось ранее, семья Басс продаёт «Лос-Анджелес» бизнесмену Марку Уолтеру за $ 10 млрд. Отметим, что с учётом инфляции в США с 1979 года сумма $ 67,5 млн эквивалентна сегодняшней $ 298,8 млн. Таким образом, чистую прибыль семьи Басс с учётом инфляции можно оценить как примерно $ 9,7 млрд.