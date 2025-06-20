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Видео: у Сиакама закатились глаза в финале НБА из-за запредельной концентрации

Видео: у Сиакама закатились глаза в финале НБА из-за запредельной концентрации
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Форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам был настолько сильно сосредоточен во время предматчевого сбора команды в подтрибунном помещении в шестой игре финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», что у него закатились глаза.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Индиана» одержала победу со счётом 108:91, тем самым сравняв счёт в финальной серии НБА — 3-3. Сиакам провёл на паркете 32 минуты и набрал 16 очков, 13 подборов и три передачи, став лучшим игроком встречи по показателю коэффициента полезности (22).

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