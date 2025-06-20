Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА: Кейтлин Кларк ненавидят, поскольку она белая

Чемпион НБА: Кейтлин Кларк ненавидят, поскольку она белая
Комментарии

45-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Мэтт Барнс считает, что люди испытывают ненависть по отношению к звезде женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и лидеру «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк из-за её цвета кожи.

«Мне кажется, что люди ненавидят Кейтлин Кларк из-за того, что она белая, и потому, что ей удаётся уделывать всех остальных каждый вечер. Кейтлин просто хорошенькая и миниатюрная деревенская девушка, которую вы не ожидаете увидеть в такой роли», — приводит слова Барнса портал Sportskeeda.

Отметим, что Кейтлин была выбрана под первым номером драфта женской НБА 2024 года. По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона WNBA.

Материалы по теме
Звезда женской НБА Кларк рассказала, смогла бы она выиграть у Карри и Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android