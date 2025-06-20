Чемпион НБА: Кейтлин Кларк ненавидят, поскольку она белая

45-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Мэтт Барнс считает, что люди испытывают ненависть по отношению к звезде женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и лидеру «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк из-за её цвета кожи.

«Мне кажется, что люди ненавидят Кейтлин Кларк из-за того, что она белая, и потому, что ей удаётся уделывать всех остальных каждый вечер. Кейтлин просто хорошенькая и миниатюрная деревенская девушка, которую вы не ожидаете увидеть в такой роли», — приводит слова Барнса портал Sportskeeda.

Отметим, что Кейтлин была выбрана под первым номером драфта женской НБА 2024 года. По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона WNBA.