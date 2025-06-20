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Гендиректор Евролиги: не могу представить наш турнир без израильских команд

Гендиректор Евролиги: не могу представить наш турнир без израильских команд
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Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас заявил, что не представляет себе сценарий, при котором израильским командам не разрешат участвовать в Евролиге.

«В настоящий момент, когда мы смотрим на предстоящий сезон и планируем его, продолжаем вести переговоры с клубами о том, чтобы они проводили домашние матчи на нейтральном поле. Однако по мере обострения ситуации, если она не выйдет из-под контроля, нам придётся принимать решения по защите болельщиков, команд, игроков, тренеров и всех, кто причастен к игре.

Поэтому на данный момент мы сохраняем оптимизм, надеемся, что всё закончится до начала сезона и желательно как можно скорее, чтобы можно было гарантировать безопасность. Мы живём сегодняшним днём. Я действительно не могу представить, что в турнире не будут принимать участие израильские команды. И это касается не только «Маккаби», это «Хапоэль» Тель-Авив и «Хапоэль» Иерусалим.

Я могу ещё раз повторить: наш главный приоритет — безопасность. Наше преимущество в том, что у нас есть время [до начала сезона], и мы должны быть оптимистами.

Мы находимся в контакте со всеми другими спортивными организациями. Мы общаемся с ФИБА. Пытаемся проанализировать, что будет делать ФИФА и так далее. Так что давайте не будем пытаться забегать вперёд [в вопросе отстранения клубов]», — приводит слова Мотеюнаса портал Basket News.

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