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Аренас назвал три главных суперзвезды в современном баскетболе

Аренас назвал три главных суперзвезды в современном баскетболе
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался о том, кого он считает звёздами в баскетболе в настоящий момент.

«В баскетболе три реальные суперзвезды: Леброн Джеймс, Стеф Карри и Кейтлин Кларк. Я говорю это уже пару лет, и все со мной спорят. Но теперь Мэджик Джонсон заявил то же самое, и сейчас это «выглядит логичным». Дело не в результатах, не в команде, а именно в тебе.

Аллен Айверсон приезжал в город, и стадион был заполнен до отказа. Майкл Джордан в своё время делал то же самое с «Вашингтоном». Это не зависит от успеха командлы и от её побед», — сказал Аренас в своём подкасте.

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