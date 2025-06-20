«Фанаты должны быть в восторге». Легенда НБА Мэджик Джонсон — о продаже «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал новость о продаже «озёрников» семьёй Басс за $ 10 млрд.

«Отличная работа со стороны Джини Басс, которая провела невероятную сделку и выбрала правильного человека, чтобы продолжить наследие клуба. Марк Уолтер – мой друг и деловой партнёр – лучший выбор и лучший покровитель для будущего команды. Его достижения с «Лос-Анджелес Доджерс» говорят об этом. Он уже привёл этот клуб к победе в двух Мировых сериях и 11 розыгрышах дивизиона за 12 лет.

Фанаты «Лейкерс» должны быть в восторге. Марк жаждет побеждать, хочет добиться идеала во всём. Он вложит в команду необходимые ресурсы. Понимаю, почему Джини продала команду, они одинаково любят побеждать, делиться успехом и действовать за кулисами. Всё складывается замечательно», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Уолтер является генеральным директором диверсифицированной холдинговой компании TWG Global. С 2021 года он – акционер «Лейкерс». Именно тогда он получил право первоочередного выкупа контрольного пакета акций команды.

Сумма сделки Уолтера и семьи Басс оценивается в $ 10 млрд, что станет крупнейшей продажей спортивного клуба в истории. Уолтерс владеет также «Лос-Анджелес Доджерс» из МЛБ, «Лос-Анджелес Спаркс» из женской НБА и командой Формулы-1 «Кадиллак».