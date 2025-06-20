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Гендиректор Евролиги: у НБА нет необходимости создавать новую лигу в Европе. Уже есть мы

Гендиректор Евролиги: у НБА нет необходимости создавать новую лигу в Европе. Уже есть мы
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Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о стремлении руководства Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) создать в Европе новую баскетбольную лигу в партнёрстве с ФИБА.

«У нас была очень конструктивная встреча с руководством НБА. Мы проверили конференцию с Адамом Сильвером, сказав, что запуск проекта НБА в Европе, вероятно, будет перенесён на начало 2028 года, вероятно. Это ощутимый прогресс. Мы пытаемся увидеть картину данного проекта полностью. Очевидно, что то, чего мы не хотим, — это фрагментация. Это главное, чего нам нужно избегать. Мы должны заботиться о фанатах и ​​заботиться о продукте.

Другое сообщение, которое мы постоянно посылаем им, заключается в том, что наша стороны открыта для сотрудничества. Нет необходимости создавать новую лигу. Есть Евролига, которая открыта для совместной работы. Вот почему я действительно верю, что единственный шанс двигаться вперёд, — это сосредоточиться на том, что клубы уже создали здесь.

Я действительно верю и знаю, что мы создали лучший европейский продукт, связанный с баскетболом. Не понимаю, почему кто-то должен пытаться создать что-то новое, когда мы могли бы объединиться и работать над раскрытием возможностей вместе. Наша сторона открыта для сотрудничества. Я по-прежнему настроен оптимистично, что вместе мы можем сделать гораздо больше, чем по отдельности и разрозненно», — приводит слова Мотеюнаса портал Eurohoops.

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