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Карузо высказался о своём отношении к седьмому матчу финала НБА

Карузо высказался о своём отношении к седьмому матчу финала НБА
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Защитник «Оклахомы-Сити Тандер» Алекс Карузо после шестого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» высказался о своём отношении к решающей седьмой встрече. Игра закончилась победой «Индианы» со счётом 108:91. Счёт в серии стал 3-3.

«У нас есть шанс войти в историю. Конечно, мы хотели бы победить в финале в четырёх матчах, но если бы мне предложили решить судьбу титула в одном матче в начале года, я бы согласился. УЦ меня такой настрой на игры. В воскресенье у нас есть шанс выиграть чемпионат», — приводит слова Карузо OKC Thunder Wire.

Седьмая игра состоится 23 июня в Оклахома-Сити.

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