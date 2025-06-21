Чемпион НБА ответил, кто из тройки Брайант, Леброн, Джордан уровнем ниже

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Даллас Маверикс» американец Брендан Хэйвуд высказался о легендарном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

«Я люблю Коби Брайанта. Один из лучших баскетболистов, с которыми я когда-либо играл. Но если начинать детально ковыряться в уровне звёзд, то, вероятно, едва ли можно будет поставить Коби на один уровень с Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом. Когда смотришь на общее количество MVP, нужно также смотреть и на некоторые из ранних выступлений Коби в финале с «Нетс», которые на самом деле не были великолепными», – сказал Хэйвуд на канале Dan Patrick Show в YouTube.

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